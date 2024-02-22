22 Şubat 2024, Perşembe
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Amazon yağmur ormanlarında dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi
Bilim insanları, Amazon'da daha önce belgelenmemiş, 7,5 metreye kadar büyüyebilen ve 500 kg'a yakın ağırlığa sahip dev bir anakonda türü keşfettiler; bu, onu dünyada şimdiye kadar bilinen en büyük ve en ağır yılan yapıyor.