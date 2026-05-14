Sinemada sömürgeciliğe karşı İstanbul perspektifi! Dünya Dekolonizasyon Forumu Atlas Sineması’nda kapılarını açtı

İstanbul, sinema dünyasında devrim niteliğinde bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal iş birliğiyle hazırlanan "Dünya Dekolonizasyon Forumu", özel film gösterimleriyle tarihi Atlas Sineması’nda başladı. Sömürgeciliğin sinema perdesindeki izlerinin masaya yatırıldığı ve zihinlerin sömürgeden arındırılmasının hedeflendiği etkinliğe, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, dünyaca ünlü yönetmenler ve sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı.