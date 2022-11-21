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Amasya'da kaza geçiren oyuncuların son görüntüsü ortaya çıktı! Kazadan saatler önce paylaşmış

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Giriş: 21.11.2022 12:16
Baş Belası isimli tiyatro oyunundan rol alan oyuncuları taşıyan minibüs Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaza yaptı. Tıra arkadan çarpan arabadan Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy yaralı olarak kurtarılırken 3 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında olan Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü de ortaya çıktı. Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı.
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