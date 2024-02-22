Amasya’da kaza anı kameralarda! Sürücü ani fren manevra yapınca tır devrildi

Amasya'da bir tır kırmızı ışık ihlali yaptı. Sürücü tankerle çarpışmamak için direksiyonu kırdı. Yolda korku dolu anlar yaşandı. İşte o görüntüler…

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