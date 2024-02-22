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Amasya’da kaza anı kameralarda! Sürücü ani fren manevra yapınca tır devrildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 18:44
Amasya'da bir tır kırmızı ışık ihlali yaptı. Sürücü tankerle çarpışmamak için direksiyonu kırdı. Yolda korku dolu anlar yaşandı. İşte o görüntüler…
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