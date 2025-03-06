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Amasya’da çiçek bamyanın fiyatı gram altını geçti

Amasya'da çiçek bamyanın fiyatı gram altını geçti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 09:11
Güncelleme:06.03.2025 09:20
Amasya'nın coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının fiyatı gram altını geçti. Çiçeğinin sarı rengi ve maddi değerini hiç kaybetmediği için halkın "sarı altın" diye adlandırdığı çiçek bamyanın kurusunun kilosu Amasya semt pazarında 3 bin 500 TL'den satılıyor. Bamya, altınla yarışan fiyatıyla pazarın en pahalı ürünü oldu.
Amasya’da çiçek bamyanın fiyatı gram altını geçti
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