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Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama...

İHA
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Giriş: 15.01.2021 13:24
Güncelleme:15.01.2021 15:37
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla aç kalan yabana domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla aç kalan yabana domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama... AMANSIZ ÖLÜM KALIM SAVAŞI KAMERADA! DÖNEREK DİRENMEYE ÇALIŞTI AMA...

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Amansız ölüm kalım savaşı
Amansız ölüm kalım savaşı
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