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Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama...

Son dakika haberi… Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla aç kalan yabana domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 15:39
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Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama...

Şuhut'un Atlıhisar köyünde yiyecek bulmak için köye giren bir domuz köpekler tarafından fark edilince adeta amansız bir mücadelenin fitili ateşlendi.

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Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama...

Vatandaşların cep telefonları ile kayıt altına aldığı olayda domuzu gören 3 köpek hemen saldırıya geçti.

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Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama...

Uzun süre domuz ile köpekler arasında mücadele yaşandı.

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Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama...

Hayatta kalabilmek için köpeklere direnen domuz köpeklerle baş edemeyeceğini anlayınca kaçmak istedi.

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Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama...

Köpekler domuzun peşini bırakmadı ve bir süre sonra domuz yenik düşerek köpekler tarafından kovalandı.