Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama...

Son dakika haberi… Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla aç kalan yabana domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.