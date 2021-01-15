Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama... Amansız ölüm kalım savaşı kamerada! Dönerek direnmeye çalıştı ama... Son dakika haberi… Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla aç kalan yabana domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Giriş Tarihi: 15.01.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 15:39
Şuhut'un Atlıhisar köyünde yiyecek bulmak için köye giren bir domuz köpekler tarafından fark edilince adeta amansız bir mücadelenin fitili ateşlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vatandaşların cep telefonları ile kayıt altına aldığı olayda domuzu gören 3 köpek hemen saldırıya geçti.
Uzun süre domuz ile köpekler arasında mücadele yaşandı.
Hayatta kalabilmek için köpeklere direnen domuz köpeklerle baş edemeyeceğini anlayınca kaçmak istedi.
Köpekler domuzun peşini bırakmadı ve bir süre sonra domuz yenik düşerek köpekler tarafından kovalandı.