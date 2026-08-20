İsrail neden Suriye'yi hedef aldı! Tel Aviv'in asıl korkusu: Erdoğan'ın Şam ziyareti

Terör devleti İsrail, Suriye'nin Ebu Zuhur Askeri Havalimanına yönelik saldırısının ardından Ankara'yı hedef alan alçakça açıklamalarda bulundu. Netanyahu TSK'nın Suriye'deki varlığından rahatsız duyduğunu ve bunun izin verilmeyeceği belirterek Türkiye'yi tehdit etmeye yeltendi. Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden ise Türkiye'nin güvenlik tehdidi oluşturacağı iddia edilerek, Suriye'de saldırıların devam edeceği mesajı verildi. A Haber'e konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar Tel Aviv'in panik halinde olduğuna dikkat çekerek Türkiye korkusunun asıl kaynağının Başkan Erdoğan'ın Şam'a yapacağını açıkladığı ziyaret ve iki ülke arasında yapılacak olan anlaşmalar olduğunu belirtti.