01 Temmuz 2024, Pazartesi
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Almanya'nın konuştuğu Türk İbrahim Dindar A Haber'de! Silahlı soyguncuya geçit vermedi
Almanya'nın Köln şehrinde Türklerin işlettiği kuyumcu dükkanına silahlı soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcuda çalışan İbrahim Dindar, maskeli ve silahlı soyguncuyu yumruklarıyla etkisiz hale getirdi. Almanya'nın da gündemine oturan Dindar, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Dindar, "İçgüdüsel olarak silahı elinden atıp etkisiz hale getirmeyi başarabildim. Normalde yapılmayacak hareket. Vuracağını düşündüğüm için bir hamleyle elinden silahı atıp üstüne çullanmayı başarabildim." ifadelerini kullandı.