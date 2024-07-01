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Almanya'nın konuştuğu Türk İbrahim Dindar A Haber'de! Silahlı soyguncuya geçit vermedi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 01.07.2024 15:40
Almanya'nın Köln şehrinde Türklerin işlettiği kuyumcu dükkanına silahlı soygun girişiminde bulunuldu. Kuyumcuda çalışan İbrahim Dindar, maskeli ve silahlı soyguncuyu yumruklarıyla etkisiz hale getirdi. Almanya'nın da gündemine oturan Dindar, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Dindar, "İçgüdüsel olarak silahı elinden atıp etkisiz hale getirmeyi başarabildim. Normalde yapılmayacak hareket. Vuracağını düşündüğüm için bir hamleyle elinden silahı atıp üstüne çullanmayı başarabildim." ifadelerini kullandı.
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