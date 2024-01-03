03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Almanya'da zorunlu askerlik geri mi dönüyor? Artan tehditlerden dolayı tedbir almaya başladılar

Almanya'da zorunlu askerlik geri mi dönüyor? Artan tehditlerden dolayı tedbir almaya başladılar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2024 14:52
Alman ordusu, sık sık zayıflığıyla gündeme gelirken, ülkede bu kez de zorunlu askerlik tartışmaları ortaya çıktı. Hristiyan Birlik Partisi CSU, artan tehditlerden endişeli. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir alo ile 600 gram altınını kaptırdı!
Bir alo ile 600 gram altınını kaptırdı!
Kanalizasyon suyu denize akıyor
Kanalizasyon suyu denize akıyor
Almanya’da zorunlu askerlik geri mi dönüyor?
Almanya'da zorunlu askerlik geri mi dönüyor?
17 yaşındaki Melek Nur’u başından vurdu
17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu
Tartıştığı kişinin üzerine Pitbull köpeğini saldırttı
Tartıştığı kişinin üzerine Pitbull köpeğini saldırttı
4. kattan otomobilin içine düştü ağır yaralandı
4. kattan otomobilin içine düştü ağır yaralandı
İETT otobüsü bariyerlere çarptı 3 yaralı
İETT otobüsü bariyerlere çarptı 3 yaralı
Kanalizasyon suyu denize akıyor!
Kanalizasyon suyu denize akıyor!
Puslu yolda 7 araç birbirine girdi
Puslu yolda 7 araç birbirine girdi
Yollarına çıkan tilkileri elleriyle beslediler
Yollarına çıkan tilkileri elleriyle beslediler
Harvard rektörüne Siyonist baskı!
Harvard rektörüne Siyonist baskı!
Yük boşaltırken hafriyat kamyonunu devrildi
Yük boşaltırken hafriyat kamyonunu devrildi
Daha Fazla Video Göster