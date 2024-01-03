Almanya'da zorunlu askerlik geri mi dönüyor? Artan tehditlerden dolayı tedbir almaya başladılar

Alman ordusu, sık sık zayıflığıyla gündeme gelirken, ülkede bu kez de zorunlu askerlik tartışmaları ortaya çıktı. Hristiyan Birlik Partisi CSU, artan tehditlerden endişeli. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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