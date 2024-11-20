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Alkollü sürücü hem ehliyetinden oldu hem de ceza yedi!

Alkollü sürücü hem ehliyetinden oldu hem de ceza yedi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.11.2024 00:28
Kırıkkale-Konya karayolu üzerindeki Bahşılı Kavşağı'nda, N.A. (42) yönetimindeki 33 ELE 20 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ve yolcular yara almazken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, sürücünün 1.6 promil alkollü olduğunu tespit ederek sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, araç muayenesiz olduğu için de 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 9 bin 574 lira para cezası kesildi. Hacizli olduğu belirlenen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.
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