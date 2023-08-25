Ali Sabancı yoğun bakıma alındı! Vuslat Doğan Sabancı’nın durumu ağır… Sabancı çifti denizde kaza geçirdi

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi. Ali abancı yoğun bakıma alınıp entübe edilirken. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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