25 Kasım 2022, Cuma
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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Aldatmak dizisinde Yeşim karakterine hayat veren Asena Girişken gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Girişken'in sevgilisi Kardeşlerim'in oyuncusu çıktı. İşte Aldatmak'ın yıldızı Asena Girişken'in sevgilisi...