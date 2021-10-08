08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alanya'da vahşet! Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle... | Video izle...

Alanya'da vahşet! Öfkeli koca karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle... | Video izle...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2021 22:57
Antalya'nın Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan şahıs, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı. Cinayeti işleyen kocanın yaralı halde sokakta emekleyerek yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı...

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir markette meydana geldi.

İddiaya göre 43 yaşındaki Yahya Y., eşi Gönül Y.'nin çalıştığı markete gitti.

Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı.

Yahya Y. daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti. Yahya Y. kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı Yahya Y.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Bıçaklanarak öldürülen Gönül Y.'nin cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle...
Karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle...
Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Film sahnelerini aratmayan operasyon!
Film sahnelerini aratmayan operasyon!
Gözü dönen koca dehşet saçtı!
Gözü dönen koca dehşet saçtı!
Kütahya’da orman yangını!
Kütahya'da orman yangını!
Depresyona giren adam köprüden atladı!
Depresyona giren adam köprüden atladı!
Dehşet anları kamerada...Tartıştığı babasını böyle bıçakladı
Dehşet anları kamerada...Tartıştığı babasını böyle bıçakladı
Pastırma sıcakları geliyor!
Pastırma sıcakları geliyor!
İstanbul’da İETT çilesi! İşkenceye devam
İstanbul'da İETT çilesi! İşkenceye devam
Başkan Erdoğan’dan anlamlı ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret!
Cami musluklarını zıplayarak kırdı, hurdacıya sattı
Cami musluklarını zıplayarak kırdı, hurdacıya sattı
İzmir Büyükşehir’e Buca Tüneli tepkisi
İzmir Büyükşehir'e Buca Tüneli tepkisi
Daha Fazla Video Göster