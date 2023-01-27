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Alanya'da büyük orman yangını

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Giriş: 27.01.2023 23:19
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin karadan müdahale etti.
Alanya’da orman yangını
Alanya'da orman yangını
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