12 Nisan 2024, Cuma
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Akın akın geri dönüyorlar: 43 ilin geçiş güzergahı trafik yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nın son gününde geri dönüş yoluna geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kara yolunda artan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.