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Akın akın geri dönüyorlar: 43 ilin geçiş güzergahı trafik yoğunluğu

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Giriş: 12.04.2024 16:11
Ramazan Bayramı'nın son gününde geri dönüş yoluna geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kara yolunda artan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.
43 ilin geçiş güzergahı trafik yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahı trafik yoğunluğu
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