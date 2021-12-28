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Akılalmaz olay... Önce kalbinden bıçakladı sonra TikTok'ta dans etti!

İHA
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Giriş: 28.12.2021 14:21
Güncelleme:28.12.2021 14:21
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde gençleri sözlü atışması kanlı bitti. İkili arasında çıkan kavgada Doğu Türkistanlı genç kalbinden bıçaklandı. Yakalanan sanık Y.B.D.'nin de olayı yaptıktan sonra tiktok videosu çekmesi tüyler ürpertti.
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