28 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akılalmaz olay... Önce kalbinden bıçakladı sonra TikTok'ta dans etti!
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde gençleri sözlü atışması kanlı bitti. İkili arasında çıkan kavgada Doğu Türkistanlı genç kalbinden bıçaklandı. Yakalanan sanık Y.B.D.'nin de olayı yaptıktan sonra tiktok videosu çekmesi tüyler ürpertti.