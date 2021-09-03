Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısı Hatay'a ulaştı | Petrol sızıntısına ne önlem alındı?

Suriye'de bir enerji santralinden çıkan petrol sızıntısı Akdeniz'e yayıldı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de sahilde petrol atığı görüldü. Sızıntıya karşı KKTC kıyıları bariyerle kapatıldı. Bölgeye deniz araçları ve kirliliğe müdahale ekipmanları sevk edildi. İşte alınan önlemler...

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