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Akdeniz'de göçmen faciası: 51 ölü

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Giriş: 02.07.2023 15:10
Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu. İspanya'nın Kanarya Adaları'na giden botta 51 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kaldırıldı.
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