Akdeniz’de göçmen faciası: 51 ölü

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu. İspanya'nın Kanarya Adaları'na giden botta 51 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN