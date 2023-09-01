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AK Partili ailenin kapısına bıçaklarla dayandılar! HDP'li yalanına sarılıp darbettiler! Genç kızdan yardım çağrısı

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Giriş: 01.09.2023 01:55
İstanbul Kartal'da elinde beyzbol sopası ile AK Partili bir anneyi ve kızını darp eden kişi, kamerayı görmesinin ardından 'algı' oyunu yaparak 'Bunlar HDP'li... AK Parti'liyiz diye bize saldırıyorlar' ifadelerini kullandı. Olayın günyüzüne çıkmasının ardından sosyal medya hesabından darp edilen kadının kızı, "Videoda gördüğünü gibi AK Partili olduğumuz için bize saldırıyorlar diyor. Bizim HDP'li olduğumuzu söylüyor. Kamerayı gördükleri için konuyu çarpıtma çalışıyorlar." dedi. Konuşmasının devamında ise yardım talebinde bulunan kadın, "Şu an evimizin giremiyoruz, kapımızın önünde bizi bıçaklarla bekleyip tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.
AK Partili ailenin kapısına bıçaklarla dayandılar!
AK Partili ailenin kapısına bıçaklarla dayandılar!
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