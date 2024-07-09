Ailesini ararken kendi mezarını vurdu! Öldü diye mezarını yaptılar

Nevşehir'de doğar doğmaz cami avlusuna bırakılan Ayşe Neşeli yıllar sonra gerçek ailesini buldu. Vefat eden annesinin mezarını ziyarete giden genç kadın kendisi için de yapılan mezarla da karşılaştı.

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