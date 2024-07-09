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Ailesini ararken kendi mezarını vurdu! Öldü diye mezarını yaptılar

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 09.07.2024 15:10
Nevşehir'de doğar doğmaz cami avlusuna bırakılan Ayşe Neşeli yıllar sonra gerçek ailesini buldu. Vefat eden annesinin mezarını ziyarete giden genç kadın kendisi için de yapılan mezarla da karşılaştı.
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Ailesini ararken kendi mezarını vurdu!
Ailesini ararken kendi mezarını vurdu!
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