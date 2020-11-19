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Ailesi için canını feda etti! Alevlerin arasına daldı

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Giriş: 19.11.2020 17:21
Güncelleme:19.11.2020 17:31
Samsun'da geceleyin bir evde çıkan yangında ailesinden 5 kişiyi yanmaktan kurtarıp dışarı çıkartan baba, alevler içinde kalarak hastanelik oldu. Yangında 1'i çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı. Aynı ailenin 3 yıl önce de yine evlerinin yandığı ve yeniden ev yaptırdığı ortaya çıktı.

Yangın, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Oruç Mahallesi'nde gece meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Halil Doruk'a (52) ait evde yangın çıktı. Aile fertleri uykuda oldukları sırada evin oğlu Vahit Doruk (23) yangını fark edip babasına seslenerek uyandırdı.

Baba Halil Doruk alevler içinden oğlu Vahit Doruk, eşi Hatice Doruk (61), annesi, Fatma Doruk (74), kızı Cemile Doruk (22) ve torunu 2 yaşındaki Elif'i yanan evden dışarı çıkarmayı başarırken kendisi ise çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Dumandan etkilenen aile fertleri ile yanarak yaralanan Halil Doruk, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Halil Doruk ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

"BEN YANDIM AMA ÇOK ŞÜKÜR AİLEMİ KURTARDIM"
Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Halil Doruk, "Oğlan 'baba yanıyoruz' diye bağırdı. Yatıyorduk. Kalktım eşim de peşimden kalktı. Oğlum ile eşimi dışarı çıkarttım. Kızımla torunumu çıkardım. Ondan sonra da annemi kaldırıp çıkardım. Ailemi kurtarmak için evde hangi odaya gitsem sanki alevler beni peşimden takip eder gibi geliyordu. Ben yandım ama çok şükür ailemi de kurtardım" dedi.

"YANAN EVİMİN BORCU DAHA BİTMEDİ"
3 yıl önce de ahşap olan evinin elektrik kontağından çıkan yangında tamamen yandığını söyleyen Halil Doruk, "3 yıl önce yanan evimin yerine yenisini yaptırdım. Yeni yaptırdığım evimin borcu daha bitmedi. Evin borcunu ödemek için bir kaportacıda çalışıyorum" diye konuştu.
Halil Doruk yanık merkezinde tedavi altına alınırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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