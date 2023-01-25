Ailesi eşinin mezarına tel örgü çekti

Funda İspenoğlu'nun sözleşmeli er olan eşi Mehmet İspenoğlu, Suriye'de vefat etti. Ancak askerin ailesi, iddiaya göre genç kadına haber vermeden cenazeyi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verdi. Hatta aile, Funda İspenoğlu'nun kabristanı ziyaret etmemesi için kabrin etrafını tel örgü ile kapattı.

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