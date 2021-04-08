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Ağrı’da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten acı haber | Son dakika yaşam haberleri

İHA
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Giriş: 08.04.2021 01:01
Güncelleme:08.04.2021 01:10
Ağrı'da, evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in Murat Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı. Zeynelabidin Çelik’in cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kumlugeçit köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, uçurtmasıyla oynamak için dışarıya çıkan Zeynelabidin Çelik'in anne ve babası çocuklarının eve dönmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler, Zeynelbidin Çelik'in cansız bedenine evinden yaklaşık 4 kilometre uzakta 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki bulunan cezaevi köprüsünde ulaştı.

Zeynelabidin Çelik'in cansız bedenine ulaşıldığını öğrenen yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Sudan çıkarılan Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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