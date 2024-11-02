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Ağrı kesici kullanırken dikkat! Organ yetmezliğine yol açıyor

Ağrı kesici kullanırken dikkat! Organ yetmezliğine yol açıyor

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 14:04
En bilinçsiz kullanılan ilaçların başında yer alıyor ağrı kesiciler. En ufak bir ağrıda ilk ona başvuruyoruz. Ancak uzmanlar bilinçsiz ağrı kesici kullanımının ağrıları kesmek yerine organ yetmezliğine yol açtığını söylüyor
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