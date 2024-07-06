Ağrı Dağı'nda Avrupa yamaç paraşütü rekoru kırıldı

Ağrı Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle, 5 bin 137 metre yüksekliği, değişken hava şartları ve dik yamaçlarıyla Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda yapılan zorlu atlayışla yamaç paraşütünde Avrupa rekoru kırıldı.

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