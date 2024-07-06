06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ağrı Dağı'nda Avrupa yamaç paraşütü rekoru kırıldı

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2024 12:39
Ağrı Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle, 5 bin 137 metre yüksekliği, değişken hava şartları ve dik yamaçlarıyla Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda yapılan zorlu atlayışla yamaç paraşütünde Avrupa rekoru kırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Binlerce arının üzerine yatan dinç kalkıyor!
Binlerce arının üzerine yatan dinç kalkıyor!
Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı
Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı
Sürüye yıldırım isabet etti!
Sürüye yıldırım isabet etti!
Isparta’da şok uygulama!
Isparta’da şok uygulama!
Ağrı’da yamaç paraşütü rekoru kırıldı
Ağrı'da yamaç paraşütü rekoru kırıldı
Kars’ta vatandaşların tercihi tren yolculuğu!
Kars’ta vatandaşların tercihi tren yolculuğu!
Kaçmaya çalışan kişi polise çarptı!
Kaçmaya çalışan kişi polise çarptı!
Şehirden uzakta bir gün…
Şehirden uzakta bir gün…
Van’da Bengü konserini birbirine kattılar!
Van'da Bengü konserini birbirine kattılar!
E-5’te korkunç anlar! Çığlıklar inletti...
E-5'te korkunç anlar! Çığlıklar inletti...
Dönence nasıl ortaya çıktı, hikayesi ne?
Dönence nasıl ortaya çıktı, hikayesi ne?
Kart şifresini vermeyen kocasına saldırdı!
Kart şifresini vermeyen kocasına saldırdı!
Daha Fazla Video Göster