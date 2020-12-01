Ağız gargarası koronavirüsten korur mu? Bilim insanları akladı! İşte evde yapılabilecek ağız gargaraları...

Bilim dünyası ağız gargarasını akladı. Yapılan son çalışmalarda içinde setilpiridinyum etken maddesi olan gargaraların koronavirüsün boğazda tutunmasını engellediği ortaya çıktı. Kötü haber Türkiye'de bu etken maddeyi bulunduran bir ağız gargarası yok, iyi haber ise muadilleri var üstelik de hepimizin mutfağında. Peki koronavirüse karşı koruyan ağız gargarası nasıl yapılır? İşte evde yapılabilecek gargaralar...

Şaşırtıcı ama bilim bunu kanıtladı, içinde setilpiridinyum olan ağır gargaralarının Covid-19 ile mücadelede etkin olduğunu duyurdu.

A Haber'e konuşan Dr. Buğra Buyrukçu, "Çok güzel bir çalışma yapılmış 3 ağız gargarası karşılaştırılmış. Sadece 1 etken maddesi olanın mikrobik enfeksiyonları yok ettiği görülmüş ama maalesef bu Türkiye'de bulunmuyor" dedi.

Türkiye'deki ağız gargaraları bilimsel çalışmayla örtüşmüyor ancak muadillerini bulmak da mümkün. Buyrukçu, "Boğazımzda var olan mikroplar bazik ortamda yasayamıyorlar. Sn sevdiğimiz şey karbonat + 1 çay kaşığı alıp bir bardak su içine koyuyorlar. Bakterileri de yok etmesi açısından tuz öneriyorum bir çay kaşığı tuz kullandığımızda muhteşem bir gargarayı elde etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yöntemlerden biri bu diğeri de tam bir mutfak dostu. Bir kaç bitki yan yana gelince boğazdaki virüslere karşı kalkan oluşturuyor.

Buyrukçu tarifi böyle anlattı: Dört tane bitkiyi kullanıyoruz nane karanfil adaçayı ve bir de ebe gümeci çok büyük fayda sağlıyor.

Gargarayı yanlışlıkla yutmanın herhangi bir sakıncası yok ancak uzmanlar 30 saniye boğazda dolaştırıldıktan sonra tükürülmesini istiyor.