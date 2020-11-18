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Koronavirüse karşı adaçayı - ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüse karşı çörekotu ve kekik yağı mucizesi! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de tarif etti

A Haber
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Giriş: 18.11.2020 12:59
Güncelleme:18.11.2020 13:39
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında verdiği adaçayı - ebegümeci tarifi sonrası vatandaşlar aktarlara akın etmişti. Peki aktarlarda verilen tarifler doğru mu? Adaçayı-ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüsten kendimi nasıl koruruz? Prof. Dr. Saraçoğlu A Haber canlı yayınında “Adaçayı ve ebegümeci karışımı ile gargara hayat kurtarır” ifadelerini kullanarak o tarifin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını anlattı. Saraçoğlu tarifin burun için nasıl uygulandığını da canlı yayında anlattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında verdiği adaçayı - ebegümeci tarifi sonrası vatandaşlar aktarlara akın etmişti. Peki aktarlarda verilen tarifler doğru mu? Adaçayı-ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüsten kendimi nasıl koruruz? Prof. Dr. Saraçoğlu A Haber canlı yayınında "Adaçayı ve ebegümeci karışımı ile gargara hayat kurtarır" ifadelerini kullanarak o tarifin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını anlattı. Saraçoğlu tarifin burun için nasıl uygulandığını da canlı yayında anlattı.

Koronavirüse karşı adaçayı - ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüse karşı çörekotu ve kekik yağı mucizesi! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haberde tarif etti KORONAVİRÜSE KARŞI ADAÇAYI - EBEGÜMECİ KÜRÜ NASIL YAPILACAK? KORONAVİRÜSE KARŞI ÇÖREKOTU VE KEKİK YAĞI MUCİZESİ! PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU A HABER'DE TARİF ETTİ

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