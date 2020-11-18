Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında verdiği adaçayı - ebegümeci tarifi sonrası vatandaşlar aktarlara akın etmişti. Peki aktarlarda verilen tarifler doğru mu? Adaçayı-ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüsten kendimi nasıl koruruz? Prof. Dr. Saraçoğlu A Haber canlı yayınında “Adaçayı ve ebegümeci karışımı ile gargara hayat kurtarır” ifadelerini kullanarak o tarifin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını anlattı. Saraçoğlu tarifin burun için nasıl uygulandığını da canlı yayında anlattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında verdiği adaçayı - ebegümeci tarifi sonrası vatandaşlar aktarlara akın etmişti. Peki aktarlarda verilen tarifler doğru mu? Adaçayı-ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüsten kendimi nasıl koruruz? Prof. Dr. Saraçoğlu A Haber canlı yayınında "Adaçayı ve ebegümeci karışımı ile gargara hayat kurtarır" ifadelerini kullanarak o tarifin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını anlattı. Saraçoğlu tarifin burun için nasıl uygulandığını da canlı yayında anlattı.