- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Koronavirüse karşı adaçayı - ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüse karşı çörekotu ve kekik yağı mucizesi! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de tarif etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında verdiği adaçayı - ebegümeci tarifi sonrası vatandaşlar aktarlara akın etmişti. Peki aktarlarda verilen tarifler doğru mu? Adaçayı-ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüsten kendimi nasıl koruruz? Prof. Dr. Saraçoğlu A Haber canlı yayınında “Adaçayı ve ebegümeci karışımı ile gargara hayat kurtarır” ifadelerini kullanarak o tarifin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını anlattı. Saraçoğlu tarifin burun için nasıl uygulandığını da canlı yayında anlattı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı A Haber canlı yayınında verdiği adaçayı - ebegümeci tarifi sonrası vatandaşlar aktarlara akın etmişti. Peki aktarlarda verilen tarifler doğru mu? Adaçayı-ebegümeci kürü nasıl yapılacak? Koronavirüsten kendimi nasıl koruruz? Prof. Dr. Saraçoğlu A Haber canlı yayınında "Adaçayı ve ebegümeci karışımı ile gargara hayat kurtarır" ifadelerini kullanarak o tarifin nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığını anlattı. Saraçoğlu tarifin burun için nasıl uygulandığını da canlı yayında anlattı.