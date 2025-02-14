Ağaçta ipe dolanan karga kurtarıldı!

Kızılcahamam Kaymakamlığı önünde bulunan ağaçta ayakları misina ipine dolanan karga mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenle kargaya ulaşarak, asılı kaldığı dalı kesip kargayı kurtardı. Ayağından yaralanan karga, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine teslim etti.

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