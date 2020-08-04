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Afyonkarahisar'da toplu balık ölümleri! Balıklar neden telef oldu? Pınarbaşı akarsuyu neden kurudu?

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Giriş: 04.08.2020 10:21
Güncelleme:04.08.2020 10:29
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bulunan Pınarbaşı akarsuyu, yanlış sulamadan dolayı kurudu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, canlı yayında aktardı.

Emirdağ'a bağlı Yenikapı ve Hamzahacılı köyleri arasında yer alan ve Sakarya nehrinin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu, iddialara göre; yanlış sulamadan dolayı kurudu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen akarsu, son aylarda çiftçilerin yaptığı yanlış sulamadan dolayı tamamen kurudu. Birçok balık çeşidinin de yaşadığı akarsu kenarına gelen vatandaşlar aileleriyle piknik yapıyordu. Emirdağ'ın simgesi haline gelen akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.



"BİLİNÇSİZ SONDAJ VE SULAMADAN DOLAYI EMİRDAĞ PINARBAŞI KURUDU"
Ailesiyle akarsu kenarında piknik yapan Resul Akkuyu, "Birçok gen burada yüzmeyi öğrendi. Şuan kupkuru bir yer halini almaya başladı. Bilinçsiz sondaj ve sulamadan dolayı Emirdağ Pınarbaşı kurudu. Birçok balık ve kuş çeşidi yaşarken şuan hiçbir çeşit yok. Yetkililerden yardım istiyoruz. Burası Emirdağ turistinin ve yerli halkın uğrak noktasıydı" dedi.

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