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Afyonkarahisar’da iş yeri alevlere teslim oldu!

Afyonkarahisar’da iş yeri alevlere teslim oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 22:25
Edinilen bilgilere göre, Osmangazi Mahallesi Filli Kavşak yakınlarında iddiaya göre elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonucu ikinci el ürün alım satımı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, OEDAŞ ekipleri de bölgenin elektriğini keserek yangının büyümesini engelledi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu.
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Afyonkarahisar’da iş yeri alevlere teslim oldu!
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