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Afyonkarahisar'da cani baba tartıştığı 16 yaşındaki kızını boğazından bıçakladı
Sandıklı ilçesi İstasyon Mahallesi’nde Oktay U. isimli baba sokak ortasında tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U.'yu boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı. Dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.