Başkan Erdoğan: Gazze insanlığın ortak utancıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde kritik küresel mesajlar verdi. Zirvede dünya liderlerine hitap eden Erdoğan'ın gündeminde, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve İsrail'in katliamları vardı. Saldırılara sert tepki gösteren Erdoğan, "Çocuklar üzerinden güç gösterisi yapmak acizliktir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Buna artık dur diyelim. Gazze'de tecrit son bulmalı." sözleriyle uluslararası topluma açık bir çağrıda bulundu.