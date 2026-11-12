Kanada ile nükleer santral fizibilite anlaşması

Türkiye, enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda nükleer enerji vizyonuna dev bir halka daha ekleyerek tarihi bir mühendislik adımını hayata geçirdi. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli nükleer enerji devi AtkinsRéalis arasında, Kanada'nın geliştirdiği CANDU (Kendü) reaktör teknolojisiyle yeni bir nükleer santral kurulup kurulamayacağını araştırmak üzere fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzalandı. Stratejik iş birliğinin tüm ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Bal canlı yayında aktardı.