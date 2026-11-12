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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü! COP31 kapsamında kritik temas
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü! COP31 kapsamında kritik temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

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