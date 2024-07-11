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Afyonkarahisar'da 4,4'lük deprem | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 08:46
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar kentte olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
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Afyonkarahisar’da 4,4’lük deprem
Afyonkarahisar'da 4,4'lük deprem
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