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Afrikalı minik böyle kamet getirdi

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Giriş: 21.08.2023 12:55
Güncelleme:21.08.2023 13:12
Afrika'da yürek ısıtan bir görüntü kayda geçti. Minik bir siyahi çocuğun yaşıtlarına namaz kıldırmadan önce kamet getirdiği anlar sosyal medyada viral oldu.
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