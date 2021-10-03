03 Ekim 2021, Pazar
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Afetzedeler için yeni evler yapılıyor
Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz’da çıkan orman yangınında çok sayıda ev, ahır ve depo da yanmıştı. Bölgede yaraların sarılması için devlet seferber oldu. Yananların yerine yeni evlerin yapımına başlandı. TOKİ, afetzedeler için ayrıca tam bin evin ihalesini gerçekleştirdi. Üç ay içinde afetzedelerin tamamı evlerine kavuşmuş olacak.