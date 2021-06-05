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AFAD açıkladı! Muğla Datça'da 4,1'lik korkutan deprem

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Giriş: 05.06.2021 00:05
Güncelleme:05.06.2021 00:11
AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla Datça açıklarında saat 23:23’te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.23'te ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31,91 kilometre olarak ölçüldü.

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