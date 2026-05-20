Malatya’da 5.6’lık sarsıntı sonrası Vali Yavuz A Haber’de: “Afete dirençli bir şehir meydana getirdik”

Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yaratırken, devletin tüm birimleri anında teyakkuza geçti. A Haber canlı yayınına bağlanan Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehirdeki son durumu ve yürütülen çalışmaları tüm detaylarıyla paylaştı. Vali Yavuz, depremde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını müjdelerken, Malatya’nın depreme dirençli bir kent haline getirildiğinin altını çizdi.