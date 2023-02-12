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Adıyaman’da bina yan yattı, camları bile kırılmadı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o bina

AA
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Giriş: 12.02.2023 10:26
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir apartman tek parça halinde arkasındaki evlerin üstüne devrildi. Yıkılan binanın çevresinde ikamet eden 67 yaşındaki Nurdagül Bozok, halen olayın şokunu atlatamadığını söyledi.
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