Adıyaman’da bina yan yattı, camları bile kırılmadı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o bina

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir apartman tek parça halinde arkasındaki evlerin üstüne devrildi. Yıkılan binanın çevresinde ikamet eden 67 yaşındaki Nurdagül Bozok, halen olayın şokunu atlatamadığını söyledi.