Adıyaman’da besicilere Devlet desteği

Depremlerde 4 bin 443 ağıl ve ahırın yıkıldığı, binlerce hayvanın telef olduğu Adıyaman’da üreticilere 3 bin ton yem ile 4 bin branda ve çadır dağıtıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğu aktardı.