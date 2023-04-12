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Adıyaman'da besicilere Devlet desteği

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2023 11:45
Depremlerde 4 bin 443 ağıl ve ahırın yıkıldığı, binlerce hayvanın telef olduğu Adıyaman’da üreticilere 3 bin ton yem ile 4 bin branda ve çadır dağıtıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğu aktardı.
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