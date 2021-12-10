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Adıyaman'da bebeğini diri diri gömmeye çalışan anne ve anneannenin cezası bellli oldu

İHA
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Giriş: 10.12.2021 16:17
Adıyaman’da geçen yıl diri diri mezara gömülen ve lise öğrencilerinin ağlama sesi duyması üzerine ortaya çıkan olayla ilgili tutuklu yargılanan anne ve anneannenin cezası belli oldu. Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci celsesinde karar çıktı. Mahkeme heyeti, bebeği diri diri gömmeye çalışan anne Gülçin Erdal'a 10, anneanne Ülkü Erdal'a ise 15 yıl hapis cezası verdi. Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan sanıklar için savcılık, "Kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Sanıklar amaçlarının bebeği öldürmek olmadığını belirterek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti savunmalardan sonra kararını verdi. Anne Gülçin Erdal'a, 10 yıl, anneanne Ülkü Erdal'a ise 15 yıl hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Olay, 26 Eylül 2021 tarihinde Adıyaman Belediyesi eski Mezarlığında meydana gelmişti. Lise öğrencileri ağlama sesini duyup toprağa yarı gömülü şekilde buldukları bebeği mezardan çıkararak durumu yetkililere bildirmişti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre tedavisi yapılan bebek, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise anne ve anneanneye mahkeme heyeti tarafından olayın yaşandığı mezarlıkta keşif yaptırılmıştı.
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