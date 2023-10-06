Adıyaman'a şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak şehit oldu

30 Eylül'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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