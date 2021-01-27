Adana'nın risk haritası şaşırttı!

Adana'da önlemler sonuç verdi. Harita kırmızıdan yeşile döndü. Ancak risk haritasında kentin güneyi yeşile dönerken kuzeyi ise hala kırmızı. Peki neden? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Adana'da önlemler sonuç verdi. Harita kırmızıdan yeşile döndü. Ancak risk haritasında kentin güneyi yeşile dönerken kuzeyi ise hala kırmızı. Peki neden? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.