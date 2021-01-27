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Adana'nın risk haritası şaşırttı
Adana'da önlemler sonuç verdi. Harita kırmızıdan yeşile döndü. Ancak risk haritasında kentin güneyi yeşile dönerken kuzeyi ise hala kırmızı. Peki neden? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Adana'da önlemler sonuç verdi. Harita kırmızıdan yeşile döndü. Ancak risk haritasında kentin güneyi yeşile dönerken kuzeyi ise hala kırmızı. Peki neden? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.