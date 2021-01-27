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Adana'nın risk haritası şaşırttı

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Giriş: 27.01.2021 15:38
Güncelleme:27.01.2021 15:45
Adana'da önlemler sonuç verdi. Harita kırmızıdan yeşile döndü. Ancak risk haritasında kentin güneyi yeşile dönerken kuzeyi ise hala kırmızı. Peki neden? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Adana'da önlemler sonuç verdi. Harita kırmızıdan yeşile döndü. Ancak risk haritasında kentin güneyi yeşile dönerken kuzeyi ise hala kırmızı. Peki neden? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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Adananın risk haritası şaşırttı: Kuzeyi kırmızı güneyi yeşile büründü! ADANA'NIN RİSK HARİTASI ŞAŞIRTTI: KUZEYİ KIRMIZI GÜNEYİ YEŞİLE BÜRÜNDÜ!
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