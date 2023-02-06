Adana’da yıkılan binadan bir kişi yaralı olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 deprem nedeniyle Adana'da Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir bina yıkıldı. Yıkılan binadan bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.

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