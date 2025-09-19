19 Eylül 2025, Cuma

Adana’da torbacı operasyonu: 37 şüpheli tutuklandı

Giriş: 19.09.2025 11:45
Adana’da polisin 74 bin uyuşturucu hap ile 1,5 kilo bonzainin ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 37’si tutuklandı. Operasyonda ayrıca 470 gram kokain, 162 gram metamfetamin, 36 gram esrar da ele geçirildi.
