Adana’da torbacı operasyonu: 37 şüpheli tutuklandı

Adana’da polisin 74 bin uyuşturucu hap ile 1,5 kilo bonzainin ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 37’si tutuklandı. Operasyonda ayrıca 470 gram kokain, 162 gram metamfetamin, 36 gram esrar da ele geçirildi.

