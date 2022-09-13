13 Eylül 2022, Salı
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Adana'da tepki çeken olay: Yorulan atına yumruklar savurdu
Adana'da bir kişi, yorulduğu için atına yumruk atarak eziyet etti. Atın çıkarttığı sesleri duyan mahalleli dışarı çıkarak o anları kaydetti.