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Adana'da sokak ortasında vahşet: Defalarca bıçakladı

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Giriş: 25.09.2023 21:57
Adana’da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Sokak ortasında vahşet: Defalarca bıçakladı
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