09 Ağustos 2022, Salı
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Adana’da şaşkına çeviren olay! Komşusunu kocasıyla evlendirmek istedi! Bunu duyan kadının oğlu öyle bir şey yaptı ki…
Duyanın kulaklarına inanamadığı olay Adana'da yaşandı. S.K. adlı şahıs, komşusu D.A'ya "Seni kocamla evlendirelim" dedi. Neye uğradığını şaşıran genç kadın da bu ahlaksız teklifi geri çevirdi. S.K, de sosyal medyadan D.A.’ya mesaj göndererek teklifi yineledi. Olayı duyan D.A'nın oğlu da adeta çılgına döndü ve…